24 февраля, 23:15
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство.
«Большое спасибо», — написал нападающий в социальных сетях.
Также он выложил смайлики с изображением флагов Бразилии и России и связал их сердечком.
Ранее практически идентичное сообщение в социальных сетях разместил его партнер по команде Малком.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.
Соответствующий документ 24 февраля опубликован на портале правовой информации.