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24 февраля, 23:15

Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство

Иван Шитик
Корреспондент
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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство.

«Большое спасибо», — написал нападающий в социальных сетях.

Также он выложил смайлики с изображением флагов Бразилии и России и связал их сердечком.

Ранее практически идентичное сообщение в социальных сетях разместил его партнер по команде Малком.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.

Соответствующий документ 24 февраля опубликован на портале правовой информации.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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