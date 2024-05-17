Аленичев: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, состав нужно менять на 30 процентов»

Аленичев считает, что состав «Спартака» нужно менять на 30 процентов

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» заявил, что красно-белым нужны изменения в составе для борьбы за чемпионство.

«Не буду называть имена. У каждого свое мнение. Но я считаю, что если «Спартак» хочет бороться в следующем году за чемпионство, то состав нужно менять на 30 процентов. Должна быть небольшая чистка? Обязательно», — сказал Аленичев «СЭ».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Под руководством и. о. главного тренера Владимира Слишковича московская команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.