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Сегодня, 22:02

Аршавин: «Зенит» попробовал подписать Пиняева, но шансы были минимальны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

— Был слух, что вы не поддерживали идею подписания Бакаева...

— Кто тебе сказал? Не слушай этого человека. Да поддерживал, не поддерживал — это не важно, у него конкурент — Малком. Кто будет играть — Малком или он? Конечно, Малком. Бакаеву нужно использовать свой шанс. В первом матче, в котором он выходил, все были довольны. Но потом сложилось все немножко по-другому. Ничего страшного, у него контракт длинный, а прошло четыре месяца. Пока рано судить.

— Вы в интервью говорили, что «Зенит» упустил Пиняева...

— Мы не упустили.

— Но вы говорили, что у топ-клубов, кроме «Локомотива», не было шансов купить Пиняева этой зимой.

— Мы попробовали это сделать, но шансы были минимальны.

— То есть Пиняев мог перейти только в тот клуб, который курирует Павел Андреев?

— В данной ситуации — да. Андреев может, конечно, это отрицать, хотя я с ним разговаривал.

— То есть вы пытались, но что не получилось?

— Пиняев в «Локомотиве» и все довольны. Ну как пытались, нам был интерес к «Зениту».

— Общались с представителями?

— Я общался с представителями, когда Пиняева не было.

— А если конкретно по Пиняеву?

— Нет, лично в лоб не знал, — сказал «СЭ» Аршавин.

Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
ФК Зенит
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