Сычев о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ: «Такое только в страшном сне снится»

Сегодня, 21:51
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с корреспондентами «СЭ» оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне.
— Душа за «Локомотив» не болит?
— Это такой личный вопрос. Оставим.
— Сейчас все налаживается. Пришел Галактионов.
— Посмотрим.
— Верите, что все исправится?
— Покажет игра. Сейчас мы имеем 14-е место.
— Как вам новые трансферы: Пиняев, Глушенков, Лантратов?
— Посмотрим, все покажет начало чемпионата.
— Верите, что такая статусная команда, как «Локомотив» может вылететь?
— Такое только в страшном сне снится.
— «Рубину» тоже только в страшном сне снилось.
— Честно говоря, не верю, потому что состав не позволяет по качеству.
— Хуже уже не будет?
— До этого тоже говорили при другом руководстве, что хуже не будет. Однако же имеем то, что имеем.
— Вы неоднократно говорили, что хотели бы стать тренером, получить лицензию. Как обстоят дела?
— Не тренером, а, скорее, спортивным функционером. Пока никак. Лицензия есть, работы нет.
— Почему?
— Жду.
— Не было ни одного приглашения?
— Нет.
— Даже в «Локомотив»?
— Даже, конечно.
— Что в такой ситуации делать?
— Посмотрим, это жизнь. Поживем — увидим.