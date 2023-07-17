Агент Талаев: «Думаете, Чистяков надеется, что вернется Родригао, и тот сразу присядет?»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о готовности футболиста конкурировать за место в основе петербургской команды.

«Спросите у самого Димы Чистякова, доволен ли он своим положением в «Зените». Как я могу сказать? Конечно, когда он больше играет, это любому футболисту приятнее. Думаете, Дима надеется, что вернется Родригао, и тот сразу присядет? Понятно, что он хочет играть при любых раскладах — с Родригао или с кем угодно. А уж будет или нет, тренер решит», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

Ранее «СЭ» стало известно, что 27-летний защитник «Зенита» Родригао сможет вернуться на поле после травмы только в конце сентября.

В минувшем сезоне 29-летний Чистяков провел 22 матча за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах и не отличился результативными действиями.