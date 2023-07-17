Андреев — о кредите доверия у Ярошика в «Оренбурге»: «Мы против резких движений»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как проходит адаптация нового главного тренера команды Иржи Ярошика.

«Как у обычного человека. В любом случае необходимо время. Мы это понимаем. Новая команда, новые футболисты. Нет никаких сложностей, все идет своим чередом, как мы планировали», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Также он ответил на вопрос, большой ли кредит доверия у Ярошика.

«Понимаем, в каких обстоятельствах он находится. Мы категорически против каких-то резких движений и не сторонники что-то менять, если на старте что-то пойдет не так. По прошлому сезону вы это поняли. Поэтому будет ждать, работать, помогать быстрее адаптироваться», — добавил спортивный директор.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.