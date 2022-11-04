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Сегодня, 16:03

Тихонов: «ЦСКА и «Спартак» конкурируют друг с другом, а «Зенит» сильнее всех»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слова форварда красно-белых Александра Соболев, который заявил, что матч между «Спартаком» и ЦСКА принципиальнее, чем встреча с «Зенитом».

— Всегда матчи между ЦСКА и «Спартаком» стояли особняком — это дерби. В наше время всегда стояло так. В данный момент может кто-то считает по-другому. Больше это все разносили журналисты. ЦСКА раньше был не настолько конкурентным, у нас были другие конкуренты — это «Алания» и «Ротор», но эти матчи с ЦСКА всегда стояли особняком. Возможно, поэтому он так и говорит, потому что присутствует ажиотаж перед и после таких матчей, реакция болельщиков. Возможно, так оно и есть.

— Что должно случиться, чтобы матчи между «Спартаком» и «Зенитом» встали на одну ступеньку с дерби?

— Это нужно, чтобы «Спартак» не стал конкурентом ЦСКА или наоборот. В данный момент ЦСКА и «Спартак» конкурируют друг с другом. Ну, а в данный момент «Зенит» сильнее всех. Посмотрим, как это будет дальше выглядеть. Наверное, поэтому Соболев так и говорит.

— Вы испытываете больше удовольствия от победы «Спартак» над ЦСКА или «Зенитом»? Как болельщик.

— Как болельщик я испытываю удовольствие от любой победы. Какая разница над кем? У меня сейчас не такого. Любая победа — это три очка. Где бы я не играл — в «Химках», Самаре я разговаривал с людьми, и главная задача была — обыграть «Спартак». «Спартак» был главным раздражителем. Думаю, на самом деле, так в данный момент и осталось. Все рассматривают «Спартак», как боевую единицу, — сказал Тихонов изданию «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tikhonov-tsska-i-spartak-konkuriruyut-drug-s-drugom-a-zenit-silnee-vsekh
Андрей Тихонов
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