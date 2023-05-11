Антич — о получении российского паспорта: «Чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»

Сербский защитник «Химок» Никола Антич ответил на вопрос, задумывался ли он о получении российского гражданства.

«Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?» — приводит Sport24 слова Антича.

В феврале 29-летний сербский футболист перешел в «Химки» из белорусского «Шахтера». Он провел 7 матчей за подмосковную команду и не отметился результативными действиями.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 26 туров.