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Сегодня, 11:15

Таранов: «Акинфеев решил стать легендой именно в России, и за это его носят на руках»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

«Увидел в Игоре перспективу еще до того, как стал играть с ним в ЦСКА. Сначала он привлек своей игрой в сборной за 85-й год, потом мы играли вместе за 86-й. Я тогда сказал папе: «Это будет хороший вратарь». Говорить о том, как у Игоря сложилось бы в Европе, сейчас невозможно. Конечно, у него была перспектива роста. Но Игорек решил стать легендой тут, и за это его носят на руках. Он выбрал такой путь. По своему опыту могу сказать, что, если долго задерживаешься в одной команде, рост останавливается, приходится что-то менять. Акинфеев — исключение из правил», — цитирует Таранова Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба 37-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-nevozmozhno-govorit-kak-by-u-akinfeeva-slozhilos-v-evrope-igoryok-reshil-stat-legendoi-tut-i-za-eto-ego-nosyat-na-rukakh-250112/
Иван Таранов
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