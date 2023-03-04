Зиньковский: «Хотелось большего, хотели победить. Были моменты, можно было забить»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о результатах матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

— Казалось, что в конце поплыли из-за поля?

— Не сказал бы так. Все нормально было. Когда выходил на поле, то снега было минимум. До этого нормально все было.

— Довольны ли результатом?

— Хотелось большего, хотели победить. Были моменты, можно было забить. Не хватило немного, надеюсь, что на следующий матч перейдут нереализованные моменты. Недовольны итогом. Хотели три очка. Мы хотим побеждать в каждом матче, будем стараться дальше.

— Как новички вписались в коллектив?

— Мы им помогает, они осваиваются в коллективе. Большую часть адаптации прошли новички. Они нормально влились, мы их хорошо приняли. Думаю, что они довольны тем, как прошла адаптация.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.