0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:43

Алаев: «Очень рад, что РПЛ вернулась. Очень ждали»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возобновлении чемпионата России и проблемах с посещаемостью.

 — Очень рад, что РПЛ вернулась. Очень ждали. Сегодня матч боевой. К сожалению, посещаемость не на уровне «Спартака». Система Fan ID готова технически, она готова. Наша общая задача — вернуть болельщиков на стадионы. Нужно сделать все еще лучше. Футбол — для болельщиков, и видеть 4-5 тысяч болельщиков на стадионах в Москве — это не то, чего бы мы хотели. Грустная картина, надо двигаться вперед. Надеюсь, что мы оттолкнемся от нижней точки.

— Полупустые трибуны не бьют по имиджу лиги?

— Конечно, бьют. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Но посыпать голову перлом мы не будем. Надо делать все, чтобы изменить положение. Давайте не делать выводов по первому матчу в Москве. Например, в Воронеже картина была абсолютно другой.

— Что скажете по самому матчу?

— Шикарный матч. Наверное, «Спартаку» не хватило поддержки. Болельщики остались дома, клуб потерял деньги. Я не хочу быть каким-то агитатором, но всем надо поставить цель, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Бойкот не приводит ни к чему хорошему.

— Кому должны быть благодарны болельщики, которые не пришли на стадион?

— Я не знаю. Давайте так — я буду повторять это как мантру. Я чту законодательство. Не так важно, кто это придумал. Важно, что закон надо исполнять. У закона есть время на адаптации и время на привыкание. Закон есть, его надо исполнять. Зрителей на стадионы нужно вернуть. Бойкот никогда ни к чему хорошему не приводит. Клубам сейчас нужна помощь как никогда. Мы больше разговариваем о Fan ID, чем время на его оформление.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Алаев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Бизнесмен обнаружил в номере гостиницы в Москве мертвую жену и странную записку
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
«Ростов» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» — «Оренбург»: форвард оренбуржцев Воробьев отыграл один гол в конце первого тайма
Президент «Урала» Иванов — о ничьей со «Спартаком»: «Игра была равна, играли одинаково»
Федун латинской поговоркой ответил на вопрос об отношении к Fan ID
«Ахмат» — «Оренбург»: Бериша реализовал пенальти, защитник оренбуржцев Сиваков получил красную карточку
«Зенит» — «Пари НН»: хозяева ведут благодаря голу Малкома, Кузяев не забил пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль: «То, что произошло, все видели. Не мое дело давать оценку работы арбитров»

Зиньковский: «Хотелось большего, хотели победить. Были моменты, можно было забить»