Алаев: «Очень рад, что РПЛ вернулась. Очень ждали»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возобновлении чемпионата России и проблемах с посещаемостью.

— Очень рад, что РПЛ вернулась. Очень ждали. Сегодня матч боевой. К сожалению, посещаемость не на уровне «Спартака». Система Fan ID готова технически, она готова. Наша общая задача — вернуть болельщиков на стадионы. Нужно сделать все еще лучше. Футбол — для болельщиков, и видеть 4-5 тысяч болельщиков на стадионах в Москве — это не то, чего бы мы хотели. Грустная картина, надо двигаться вперед. Надеюсь, что мы оттолкнемся от нижней точки.

— Полупустые трибуны не бьют по имиджу лиги?

— Конечно, бьют. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Но посыпать голову перлом мы не будем. Надо делать все, чтобы изменить положение. Давайте не делать выводов по первому матчу в Москве. Например, в Воронеже картина была абсолютно другой.

— Что скажете по самому матчу?

— Шикарный матч. Наверное, «Спартаку» не хватило поддержки. Болельщики остались дома, клуб потерял деньги. Я не хочу быть каким-то агитатором, но всем надо поставить цель, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Бойкот не приводит ни к чему хорошему.

— Кому должны быть благодарны болельщики, которые не пришли на стадион?

— Я не знаю. Давайте так — я буду повторять это как мантру. Я чту законодательство. Не так важно, кто это придумал. Важно, что закон надо исполнять. У закона есть время на адаптации и время на привыкание. Закон есть, его надо исполнять. Зрителей на стадионы нужно вернуть. Бойкот никогда ни к чему хорошему не приводит. Клубам сейчас нужна помощь как никогда. Мы больше разговариваем о Fan ID, чем время на его оформление.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.