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Анзор Кавазашвили: «Оцениваю шансы «Спартака» на чемпионство в 65 процентов»

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что у красно-белых больше шансов на чемпионство в текущем сезоне, чем у «Зенита».

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«В этом сезоне у «Спартака» больше шансов на триумф, я сужу по последним матчам, они на коне! Оцениваю шансы красно-белых на чемпионство в 65 процентов, а «Зенита» — в 35 процентов. У моей любимой команды объективно больше шансов. Команда находится на правильном пути, они идут по плану — отодвинуть в сторону питерскую команду», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

82-летний экс-голкипер считает, что московский клуб должен стать гегемоном российского футбола.

«Это однажды случится. Мы уже это делали, так было с киевским «Динамо» — убрали их и стали чемпионами. «Спартак» должен быть всегда чемпионом — так и будет в 2023 году, я думаю так и будет», — добавил Кавазашвили.

«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров. «Спартак» — второй с 36 баллами. Красно-белых тренирует испанец Гильермо Абаскаль. 33-летний специалист возглавил российский клуб 10 июня 2022 года. Сергей Семак работает главным тренером сине-бело-голубых с мая 2018-го. Вместе с «Зенитом» он выиграл 8 трофеев: четыре золота РПЛ (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), один Кубок России-2019/20 и три Суперкубка страны (2020, 2021, 2022).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-u-spartaka-65-na-chempionstvo-u-zenita-35/
Анзор Кавазашвили
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