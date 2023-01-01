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Сегодня, 16:17

Эксперт по трансферам подтвердил скорый переход Ловрена из «Зенита» в «Лион»

Иван Шитик
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турецкий журналист, эксперт по трансферам Экрем Конур подтвердил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион».

«Ловерн: из «Зенита» — в «Лион». Скоро», — написал журналист в Twitter.

По данным L'Equipe, стороны уже согласовали сделку. Клуб из Санкт-Петербурга получит за 33-летнего хорвата 2 миллиона евро.

Сам Ловрен, который уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год, подпишет контракт с французским клубом на два сезона.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей за «Зенит», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
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