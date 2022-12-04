Аршавин рассказал, какого игрока ему не хватает в нынешнем «Зените

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал игрока, которого ему не хватает в петербургском клубе.

«Наш «Зенит» стал частью Петербурга, объединял город. Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше на трибунах. Но мне не хватает звездочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».