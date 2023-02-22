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Сегодня, 20:24

Аршавин считает, что «Зенит» является самой популярной командой России

Алина Савинова
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Менеджер «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, какая команда самая популярная в российском футболе.

— Для меня — «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

— Почему? Исходя из места работы?

— Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа — сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то — мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

— Как «Спартаку» догонять?

— Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 42 очка за 17 туров РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-zenit-samaya-populyarnaya-komanda-rossii/
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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