Колыванов — об уходе Геркуса из «Торпедо»: «Когда результата нет, всегда кто-то виноват»

Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал новость об отставке Ильи Геркуса с поста президента московского клуба.

«Это внутренние какие-то вопросы. Сложно сказать, почему так быстро клуб и президент расстались. Возможно, не нашли общий язык. Когда результата нет, всегда кто-то виноват. Может, в трансферное окно что-то не доработали, может, что-то не получилось.

Еще перед началом чемпионата я говорил, что «Торпедо», после того как вышли с Бородюком в РПЛ, должны были усиливаться. Я не знаю, чего они ждали по прошествии 6-7 туров, команда начала валиться. Начали искать в том числе и замену тренеру. Третьего тренера за сезон меняет команда. «Торпедо» кого-то взяли в зимнее трансферное окно, но догонять всегда тяжело. Особенно когда находишься в непростой ситуации, на последнем месте. В премьер-лиге нужны качественные футболисты, чтобы быть на уровне», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

Сегодня, 22 февраля, стало известно о том, что Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта. На этом посту его сменит Ярослав Савин.

По итогам 17 туров «Торпедо» идет на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.