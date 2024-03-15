Артур Жорже заявил, что отказал «Спартаку»

Главный тренер «Браги» Артур Жорже рассказал, что отклонил предложение возглавить «Спартак».

«Некоторое время назад со мной контактировали представители «Спартака», но я отказался, поскольку хочу продолжать работу здесь. У меня контракт до 2025 года, я хочу побеждать тут. Я останусь, пока меня хотят видеть.

У меня есть обязательства. Могут быть интересные проекты – «Спартак» и другие, но они появляются не в тот момент. То, что держит меня здесь, гораздо важнее, чем деньги. Это проект моей жизни, который я намерен реализовать», – приводит слова Жорже Jornal de Noticias.

Об интересе «Спартака» к Жорже 12 марта рассказал журналист Иван Карпов.

Сегодня, 15 марта Metaratings сообщил, что красно-белых продолжит возглавлять Гильермо Абаскаль.