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Сегодня, 15:28

Бонгонда: «Чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и дает свободу на поле»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда оценил свое положение в московской команде после ухода бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля.

После отставки испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.

«Как и сегодня, наслаждаюсь каждым моментом, который мне предоставляется. Доволен ли я своим положением в клубе? Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы, и иногда тренер принимает свои решения. Единственное, что ты можешь сделать, стараться воспользоваться сполна возможностью, которую получаешь, и пытаться помочь команде. Я чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и дает свободу на поле, что мне нравится», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

28-летний Бонгонда в текущем сезоне провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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