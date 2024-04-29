Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:14

Халилович: «Спартаку» пора дать шанс российскому тренеру»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Сатурна» Денис Халилович выразил мнение, что «Спартак» должен возглавить российский тренер.

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.

«Спартаку» уже надо готовиться к следующему сезону. Надо понимать, ищут ли они российского тренера или хотят привести иностранца. Мне кажется, что пора дать шанс своему своему тренеру. Почему бы не попробовать Черчесова? Надо дать ему возможность сформировать свой тренерский штаб, привести своих игроков, полностью подготовить всю логистику», — цитирует Халиловича «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
В Нидерландах заявили, что Янсен надеется на предложение от «Аякса»: «Выбор в пользу России сложный из-за политической ситуации»
Голландский тренер Паскаль Янсен не возглавит «Спартак»
Тихонов: «Спартак»? Тренер должен быть готов психологически. У меня есть команда»
Булыкин: «В «Спартаке» додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто сделал это»
Белоголовцев хочет, чтобы Ивич возглавил «Спартак»: «Очень впечатлило, что он сделал с «Краснодаром»
Мостовой об уходе Абаскаля: «Спартак» уже давно разводили на «бабки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев: «Шансы «Зенита» на чемпионство — 51 на 49»

Попов: «Может, в «Рубине» решили, что очки не нужны и можно поделиться с «Уралом»