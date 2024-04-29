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Сегодня, 23:03

Филимонов: «Хотел бы видеть в «Спартаке» Аленичева»

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды российского специалиста.

«Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее, — приводит Sport24 слова Филимонова. — Возможно, я хотел бы еще Аленичева в «Спартаке» увидеть. Многие знают, что именно он приглашал Карреру и потом случилось чемпионство. Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придет с определенным опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь».

Аленичев руководил «Спартаком» в 2015-2016 годах, он не работал тренером с мая 2019-го после ухода из «Енисея».

Источник: sport24.ru
Александр Филимонов
Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
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