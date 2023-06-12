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Сегодня, 01:10

Бабаев: «Есть вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса.

«В течение недели будет известно относительно Марио Фернандеса. Есть вероятность, что он вернется. Но также есть нюансы, связанные с его нынешним клубом. Марио — не совсем свободный агент», — приводит слова Бабаева Sport24.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-11-babayev-yest-veroyatnost-chto-mario-fernandes-vernetsya-v-tsska-v-techeniye-nedeli-budet-izvestno
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
0
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