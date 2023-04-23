Бабурин заявил, что «Торпедо» проигрывает не из-за пенальти

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал итог матча с «Химками».

«Какие пенальти в наши ворота вызывают сомнения? Первый со «Спартаком»? Да. Когда проходит эпизод, и потом обе не понимают, по поводу чего проходит просмотр. Игроки «Спартака» не понимали, что смотрят. Это, наверное, о чем-то говорит. Все остальные вопросов, наверное, не вызывают. Думаю, мы проигрываем не из-за пенальти. Есть ли надежда что не вылетим? Да. После сборов у нас было три важных матчах — с Нижним, «Факелом» и «Химками», из них мы проиграли один, в двух добились победы — неважно, как. Понятно, что были еще «Спартак», «Краснодар» и «Урал», и везде надо набирать очки, но все будет зависеть от того, как мы будем играть и как выступят наши конкуренты», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».

«Торпедо» после 24 матчей имеет в своем активе 13 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.