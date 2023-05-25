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Сегодня, 14:48

Балахнин объяснил интерес «Спартака» к полузащитнику «Ростова» Глебову

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику ростовской команды Данилу Глебову.

«Ничего странного в интересе «Спартака» не вижу. Глебов — сильный футболист, который выполняет на поле большой объем работы. Сейчас очень тяжело найти зрелого и качественного футболиста с российским паспортом. Есть много перспективных игроков. Глебов уже хорошо себя зарекомендовал. Но, на мой взгляд, сумма, которую требует «Ростов», несколько завышена», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего футболиста 6-7 миллионов евро, а ростовчане хотят выручить от его продажи на 3 миллиона больше.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/balakhnin-obyasnil-interes-spartaka-k-glebovu-
Данил Глебов
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Сергей Балахнин
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