Балахнин объяснил интерес «Спартака» к полузащитнику «Ростова» Глебову

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику ростовской команды Данилу Глебову.

«Ничего странного в интересе «Спартака» не вижу. Глебов — сильный футболист, который выполняет на поле большой объем работы. Сейчас очень тяжело найти зрелого и качественного футболиста с российским паспортом. Есть много перспективных игроков. Глебов уже хорошо себя зарекомендовал. Но, на мой взгляд, сумма, которую требует «Ростов», несколько завышена», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего футболиста 6-7 миллионов евро, а ростовчане хотят выручить от его продажи на 3 миллиона больше.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.