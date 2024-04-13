Балахнин признался, что не удивлен поражению «Спартака» в матче с «Сочи»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Абсолютно не удивлен. Я был готов к такому исходу матча. Ничего удивительного исходя из предыдущих матчей нет. Можно сказать, что это очевидная вещь была. «Сочи» поступательно идут вперед, прибавляют каждую игру. Все логично», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» набрал 18 баллов и поднялся на предпоследнюю позицию.