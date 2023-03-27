0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:19

Балахнин: «18 команд в РПЛ было бы оптимально»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своем отношении к расширению РПЛ.

«18 команд в РПЛ было бы оптимально. Надо учитывать, какая у нас большая страна. Посмотрите на европейские чемпионаты, где играют по 18, 20 команд. У них не такие большие страны, как у нас. Но надо смотреть на инфраструктуру клубов, стадионы. Конечно, просто для количества брать команды не имеет смысла. 18 команд для РПЛ найдутся. Нужно, чтобы было больше матчей, тем более мы не участвуем в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд. Ранее бизнесмен Туфан Садыгов предложил расширить РПЛ до 36 команд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-18-komand-v-rpl-by-lo-by-optimal-no/
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
2
Обсудить
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Полузащитник «Локомотива» Куликов рассказал, в чем секрет преображения команды
Камоцци: «Качество и талант Пиняева очевидны для всех, но рано говорить, что он уже звезда»
Полузащитник «Зенита» Барриос пропустит матч с «Уралом». Выход на поле против «Локомотива» — под вопросом
Полузащитник Куликов рассказал о роли Дзюбы в «Локомотиве»
Нападающий «Оренбурга» Воробьев — о давлении на Личку в Чехии: «У него есть стержень!»
Нападающий «Ахмата» Конате может восстановиться к матчу со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песков: «Судьбу паспорта болельщика должны определять спортивные власти и спецслужбы»

Стефанович: «Зарплата была 25 тысяч. В «Макдоналдсе» заказывали на какие-то копейки»