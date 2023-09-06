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Сегодня, 20:22

Балахнин считает, что у Карпина есть кризис идей

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера ростовской команды.

— Вам не кажется, что у Карпина наметился кризис идей?

— Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

— То есть факт существования кризиса уже можно констатировать?

— Да, я соглашусь с вашей формулировкой.

— С чем это связано? Время делает свое дело?

— Надо понять, что реалии изменились и начать идти с ними в ногу. С каждым днем надо меняться все быстрее и быстрее, футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всем спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех.

После 7 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков. 16 сентября команда Карпина встретится с «Балтикой». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005321462_balahnin_soglasen_chto_u_karpina_est_krizis_idey
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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