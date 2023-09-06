Балахнин считает, что у Карпина есть кризис идей

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера ростовской команды.

— Вам не кажется, что у Карпина наметился кризис идей?

— Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

— То есть факт существования кризиса уже можно констатировать?

— Да, я соглашусь с вашей формулировкой.

— С чем это связано? Время делает свое дело?

— Надо понять, что реалии изменились и начать идти с ними в ногу. С каждым днем надо меняться все быстрее и быстрее, футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всем спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех.

После 7 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков. 16 сентября команда Карпина встретится с «Балтикой». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.