Балахнин: «Зенит» создает мало моментов, и эта картина повторяется»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре «Зенита» на старте сезона.

В первом туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Пари НН» (2:0), во втором сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«У «Зенита» и в первой игре против «Пари НН» такое же было, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина. — Имею в виду, что создавали очень мало моментов. Такая же картина и в матче против «Ростова». Очень мало было шансов было до удаления в первой игре, они просто не могли ничего сделать. Это повторяется, если бы это был единичный случай... В «Зените» это понимают, и, я думаю, будет еще у команды усиление, и будет еще что-то предприниматься».

«Зенит» (4 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре сине-бело-голубые сыграют с «Динамо».