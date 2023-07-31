Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:22

Балахнин: «Зенит» создает мало моментов, и эта картина повторяется»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре «Зенита» на старте сезона.

В первом туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Пари НН» (2:0), во втором сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«У «Зенита» и в первой игре против «Пари НН» такое же было, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина. — Имею в виду, что создавали очень мало моментов. Такая же картина и в матче против «Ростова». Очень мало было шансов было до удаления в первой игре, они просто не могли ничего сделать. Это повторяется, если бы это был единичный случай... В «Зените» это понимают, и, я думаю, будет еще у команды усиление, и будет еще что-то предприниматься».

«Зенит» (4 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре сине-бело-голубые сыграют с «Динамо».

Источник: Евро-футбол
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Балахнин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении российского гонщика Мазепина
«После смерти Кати я был подавлен, мне самому желали умереть». Австралийский фигурист — о русской партнерше
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев — о матче с «Ахматом»: «За 21 год такого не было!»

Денис Попов: «Трудно надеяться, что на длинной дистанции Рядно равноценно заменит Дивеева»