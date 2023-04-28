Балахнин считает, что в матче «Спартак» — «Ростов» нет фаворита

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча желто-синих с московским «Спартаком» в рамках 25-го тура РПЛ.

«В этом матче я не вижу фаворитов, ни одна из команд не показывает убедительной игры. Да, «Спартак» играет дома, свои стены им помогут, но все равно уверенной игры красно-белые не показывают. Это касается и «Ростова», они берут только дисциплиной и самоотдачей, но яркой игры нет. Принципиальный матч для Карпина? Наверное, да. Конечно, ему бы хотелось обыграть «Спартак», но посмотрим, как сложится матч. Для него это будет важный матч», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.