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Бальбуэна прокомментировал свое возвращение в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своем возвращении в клуб после приостановки контракта.

«С момента моего отъезда ничего не изменилось. Я рад видеть тех же людей, своих друзей и рад вернуться.

Я кое-что знаю о новых центральных защитниках. Некоторые из них из Южной Америки. Надеюсь, нас ждет хороший сезон.

Я уже поговорил с новым главным тренером. Он успел поделиться своим подходом к работе. Мне уже не терпится скорее присоединиться к тренировкам с командой. Цель для себя — быть в лучшей форме, чем последние пару сезонов и приносить пользу клубу. А как команда, конечно, мы хотим выигрывать трофеи.

Я не знаю, получу ли я игровое время уже в ближайшие выходные против ЦСКА, все будет зависеть от решения тренеров. Как я уже сказал, хочется как можно скорее присоединиться к команде.

Пока был не России, больше всего скучал по друзьям. Когда у тебя много друзей в одном месте, и ты на время уезжаешь — конечно, скучаешь по ним. Так что скучал по всем своим друзьям из «Динамо», — сказал Бальбуэна в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

«Динамо» объявило о возвращении 31-летнего парагвайца 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».

Источник: https://t.me/fcdynamo/14973
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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