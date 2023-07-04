Бальбуэна возвращается в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни должен присоединиться к «Динамо», с которым у футболиста продолжает действовать соглашение до июня 2025 года.

31-летний центральный защитник прошлым летом приостанавливал контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс», однако в бразильском клубе весной потерял место в составе — последний матч провел в апреле.

Год назад отъезд из России игрок сборной Парагвая объяснял семейными обстоятельствами. Теперь они, судя по всему, решены.