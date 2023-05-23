Бальде назвал переломный момент в дерби «Спартак» — ЦСКА

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с «СЭ» назвал переломный момент в воскресном дерби, завершившемся победой красно-белых со счетом 2:1. По мнению футболиста, ключевым стал выход на замену его и Виктора Мозеса, что позволило хозяевам освежить игру и добиться победы.

— Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле [стало переломным моментом матча]. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости. Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все — одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече, — сказал Бальде.

Бальде перешел в «Спартак» осенью 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. Однако регулярно играть за «Спартак» из-за дисквалификации начал лишь в 2023 году. В 9 проведенных матчах второй части сезона у футболиста 3 забитых гола.

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