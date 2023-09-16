«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой»

«Балтика» дома спаслась от поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:2.

В первом тайме у гостей отличились Даниил Уткин на 16-й минуте и Егор Голенков — на 43-й. У «Балтики» отметились Анхело Энрикес, забивший на 86-й минуте, и Кристиян Бистрович, отличившийся спустя 5 минут. Это его дебютный матч за балтийский клуб.

После 8 туров РПЛ «Балтика» с 4 очками находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. «Ростов» располагается на 11-м месте, набрав 8 очков. В этом сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.

24 сентября «Ростов» сыграет с ЦСКА в 9-м туре чемпионата России, «Балтика» встретится с «Ахматом» днем ранее.