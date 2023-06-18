Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:35

Баранник не считает, что отсутствие Аршавина усложнит жизнь «Зениту»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на возможный уход Андрея Аршавина из петербургского клуба.

«Как и большинство, кто следит за «Зенитом», узнал об этом из прессы. Если клуб и Аршавин принимают такое решение, то мы же не знаем, что у них произошло. Аршавин может быть идет дальше к чему-то еще. «Зенит» был и без Аршавина в последние несколько лет. Это не мешало команде выигрывать чемпионство. Не думаю, что это так уж осложнит жизнь «Зениту», — приводит «Спорт День за Днем» слова Баранника.

На данный момент Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». 16 июня появилась информация о том, что 42-летний специалист покинет клуб из Санкт-Петербурга 1 июля. Однако питерцы не подтвердили эту информацию.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barannik-otsutstvie-arshavina-ne-meshalo-zenitu-vyigryvat-chempionstvo-
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вьештица заявил о желании поработать в «Зените»

Бояринцев: «На такой платформе, как «Зенит», есть от чего оттолкнуться, а остальное уже будет в руках Жиркова»