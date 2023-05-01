Батчи: «Сперцян — отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб»

Полузащитник «Краснодара» Жоао Батчи высказался о навыках своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

«Эдуард Сперцян — просто отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб. Не думаю, что интерес от клубов из Италии можно считать слухами. Если Сперцян продолжит в том же духе, будет постоянно прогрессировать, то скоро мы сможем увидеть его в любой топовой команде Европы», — приводит Sport24 слова Батчи.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел 34 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.