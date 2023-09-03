Байрамян предположил, в чем секрет футбольного долголетия Кристиана Нобоа

Защитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о футбольном таланте эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.

«В чем секрет его долголетия? Он большой мастер. В его голове компьютер, он видит футбол по-другому. Для меня Кристиан — один из лучших центральных полузащитников. Да, может, сейчас где-то скорости не хватает, но работа с мячом и видением поля это компенсирует. Плюс следит за собой: питанием и режимом. Поэтому такое долголетие. Молодец!» — цитирует Байрамяна Sport24.

Нобоа выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. Всего он провел 64 матча за ростовчан, в которых отметился 11 голами и 8 результативными передачами. С 2019 года эквадорец является игроком «Сочи».