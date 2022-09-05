Белорусский нападающий Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

Белорусский нападающий Илья Шкурин воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке, сообщает сайт клуба.

Перед этим польский «Ракув», куда Шкурин перешел в феврале 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с футболистом.

23-летний Шкурин провел два матча за польский клуб и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Нападающий перешел в ЦСКА в январе 2020 года из брестского «Динамо». В московской команде он записал на свой счет три гола в 19 играх.