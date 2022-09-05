ЦСКА исключил полузащитника Мухина из заявки в РПЛ

ЦСКА исключил за заявки на сезон полузащитника Максима Мухина. Соответствующие данные появились на официальном сайте лиги.

Однако, скорее всего, это лишь техническая процедура. Веротяно, 20-летний Мухин будет снова внесен в заявку на сезоне по новому списку, в котором фигурируют молодые игроки.

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В этом сезоне Мухин провел в РПЛ 7 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. Он заключил контракт с красно-синими до 2026 года.