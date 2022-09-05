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5 сентября, 17:22

ЦСКА исключил полузащитника Мухина из заявки в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА исключил за заявки на сезон полузащитника Максима Мухина. Соответствующие данные появились на официальном сайте лиги.

Однако, скорее всего, это лишь техническая процедура. Веротяно, 20-летний Мухин будет снова внесен в заявку на сезоне по новому списку, в котором фигурируют молодые игроки.

В ЦСКА объяснили, почему клуб на время отзаявил полузащитника Мухина

В этом сезоне Мухин провел в РПЛ 7 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. Он заключил контракт с красно-синими до 2026 года.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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