Гарре: «Я говорил со спортивным директором. Сказал, что открыт к получению российского паспорта»

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Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что готов к получению российского паспорта.
«Я говорил со спортивным директором. Сказал, что открыт к получению российского паспорта. Почему? Планирую провести в России много лет. Мне может помочь гражданство. Что мотивирует? Страна, лига», — заявил Гарре.
Аргентинец выступает за самарскую команду с 29 января 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Крылья» пять матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.