Бердыев рассказал о задачах «Сочи» на оставшуюся часть сезона

Сегодня, 14:38
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев рассказал о целях команды на вторую часть сезона.
— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?
— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя. Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
— Каковы задачи «Сочи» на оставшуюся часть сезона?
— Вам ничего нового не скажу, потому что самая важная — ближайшая игра. В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав. Но не в ущерб игре. Омолаживать состав будем с учетом реалий и возможностей. Продление Нобоа? Я вообще в этом не участвовал.
Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.
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