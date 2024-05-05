Бителло об игре с «Сочи»: «Для всех погода одинаковая. Главное, что удалось забрать три очка»

Сегодня, 19:28
Полузащитник «Динамо» Бителло поделился эмоциями от победы клуба в домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).
В прошедшей встрече 24-летний бразилец отличился забитым мячом.
«Конечно, довольно сложный климат для нас. Никаких оправданий не может быть. Для всех погода одинаковая. Главное, что удалось забрать три очка», — сказал Бителло.
В нынешнем сезоне Бителло отыграл 27 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
11 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Балтикой».