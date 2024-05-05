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Сегодня, 19:28

Бителло об игре с «Сочи»: «Для всех погода одинаковая. Главное, что удалось забрать три очка»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло поделился эмоциями от победы клуба в домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

В прошедшей встрече 24-летний бразилец отличился забитым мячом.

«Конечно, довольно сложный климат для нас. Никаких оправданий не может быть. Для всех погода одинаковая. Главное, что удалось забрать три очка», — сказал Бителло.

В нынешнем сезоне Бителло отыграл 27 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

11 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Балтикой».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Бителло
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