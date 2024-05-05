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Сегодня, 19:24

Тюкавин — о суперголе: «Один из самых лучших в карьере, наравне с мячом «Спартаку»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин перед голом в ворота «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

21-летний форвард открыл счет в игре ударом пяткой.

— Что сегодня было?

— Футбол. В концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И все, игра закончилась.

— Почему у тебя была такая реакция на гол, ты схватился за голову?

— Сам удивился, что так получилось.

— Второй тур подряд забиваете, когда мяч, можно так сказать, приклеивается к вашей ноге.

— Вы же знаете, что сырники сладкие, вот ко мне и мяч прилипает. Я развернулся, попал, а вратарь завалился. Не могу объяснить.

— Это заявка на премию гола.

— Вам решать. Наверное, это один из лучших самых лучших голов в карьере. Какой еще? Наверное, первый гол «Спартаку», тоже пяткой забил.

Матч с «Сочи» стал для Тюкавина 100-м в РПЛ.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
8
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