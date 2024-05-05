Сегодня, 19:24
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.
21-летний форвард открыл счет в игре ударом пяткой.
— Что сегодня было?
— Футбол. В концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И все, игра закончилась.
— Почему у тебя была такая реакция на гол, ты схватился за голову?
— Сам удивился, что так получилось.
— Второй тур подряд забиваете, когда мяч, можно так сказать, приклеивается к вашей ноге.
— Вы же знаете, что сырники сладкие, вот ко мне и мяч прилипает. Я развернулся, попал, а вратарь завалился. Не могу объяснить.
— Это заявка на премию гола.
— Вам решать. Наверное, это один из лучших самых лучших голов в карьере. Какой еще? Наверное, первый гол «Спартаку», тоже пяткой забил.