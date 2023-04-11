Бизнесмен Садыгов объявил о назначении Талалаева на пост главного тренера «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что Андрей Талалаев стал новым главным тренером «Химок».

«Талалаев действительно стал главным тренером «Химок». Он точно не на один год приехал. Посчитали его лучшим кандидатом на долгосрочную перспективу. Сегодня уже подписали договор», — сказал Садыгов «СЭ».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах. 3 апреля с поста главного тренера подмосковного клуба был уволен Спартак Гогниев, в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:3) исполняющим обязанности главного тренера был Ринат Билялетдинов.