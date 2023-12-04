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РПЛ

Сегодня, 11:24

Карпин приглашен на заседание КДК РФС за высказывания после матча с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0).

После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал человека, который принял решение проводить матч с ЦСКА в снегопад, «дебилом».

«Рассмотрим удаление защитника Мелехина за агрессивное поведение, он приглашен на заседание. Также по записям СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина на послематчевом флеш-интервью и послематчевой пресс-конференции. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА после 17-го тура чемпионата России занимает четвертое место, набрав 28 очков. «Ростов» — 10-й (20 очков).

Валерий Карпин, уборка снега на&nbsp;поле. Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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