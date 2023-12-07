Боков не видит смысла в возвращении российского футбола на систему «весна-осень»

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков поделился мнением о том, стоило ли переносить 18-й тур РПЛ на весеннюю часть сезона из-за сильных морозов в России.

«Сейчас по всей стране ожидаются сильные морозы. Я считаю, что многие матчи нужно переносить на весеннюю часть чемпионата. Ничего тут страшного не случится. Команды из южных городов — «Краснодар», «Ахмат» еще могут сыграть последний тур в этом году. Остальным лучше не надо, но непонятно, как в итоге решат», — приводит Metaratings.ru слова Бокова.

Однако он отметил, что не согласен с мнением о необходимости возвращения российского чемпионата на систему «весна-осень».

«Я считаю, что этого делать не надо. Что изменится? Мы будем начинать играть в холодное время, когда еще будет идти снег и заканчивать в морозы. Поменяются только цифры в названии — не сезона-2023/24, а просто РПЛ-2024», — добавил специалист.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Вместе с РПЛ на новую систему сместились все профессиональные лиги.