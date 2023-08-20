Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:20

Болельщик «Зенита» объяснил, почему у фанатов возникли проблемы с полицией около стадиона «Спартака»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Болельщик «Зенита» раскрыл подробности инцидента, произошедшего между фанатами команды из Санкт-Петербурга и московской полицией на подъезде к домашнему стадиону «Спартака» перед матчем 5-го тура РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что семь автобусов, на которых болельщики «Зенита» приехали на игру со «Спартаком», подверглись досмотру полицией рядом со стадионом «Открытие Банк Арена».

«Мы приехали к стадиону. Нас уже ожидали наряды ДПС, полная техническая проверка, проверка графика движения и списков пассажиров. Нас также дважды останавливали на трассе в Московской области. Проверяли списки. Были претензии из-за того, что у нас более восьми детей находились в автобусе, и что это организованная перевозка детей. Хотя это таковым не является. Так как у нас все дети, 34 человека, были с законными представителями.
Пассажиры ко всему отнеслись с пониманием. При посадке в автобус сразу всех предупреждали, что нас будут проверять. Кто-то хотел остаться в автобусе, но, поскольку мы уже приехали к стадиону, все пошли гулять», — сообщил болельщик «СЭ».

Также фанат «Зенита» объяснил, чем связан такой строгий техосмотр.

«Как нам сказал представитель полиции, это для нашей же безопасности. Переживают, как мы приехали, как уедем назад. Они сказали, что это не предвзятое отношение, а проверка на безопасность. На мой взгляд, это предвзятое отношение. Полностью.
Человек, который нас проверял в конце сказал: «Ну ладно, ребят, забейте. Все нормально». Если бы у нас были проблемы, как он говорил изначально, нас бы не отпустили. С чем связано это предвзятое отношение? Это лучше у полиции спросить», — добавил болельщик.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 20 августа в Москве и начнется в 19.30.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
В «Динамо» заявили, что надеются закрыть сделку по переходу Чавеса на следующей неделе
Камоцци назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»
«Спартак» должен схватить «Зенит» за горло, если хочет стать чемпионом. Когда, если не сейчас?
«Спартак» — «Зенит»: кто победит и прогнозы на матч РПЛ
Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона
«Спартак», «Зенит», а потом опять «Спартак»! Угадай футболиста по карьерному пути
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин оценил старт сезона для «Балтики»

Камоцци назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»