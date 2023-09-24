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Сегодня, 15:40

Бонгонда: «Чувствую себя одним из лучших футболистов «Спартака», но завтра все может поменяться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос «СЭ», чувствует ли себя одним из лучших игроков команды.

В матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) Бонгонда забил гол, благодаря чему «Спартак» одержал победу.

— В этом сезоне вы забили 5 мячей и сделали один ассист — приятная статистика. Чувствуете себя одним из лучших футболистов «Спартака» на данный момент?

— Чувствую, но завтра все может быстро поменяться: это футбол. Я просто пытаюсь сделать максимум, чтобы оставаться сфокусированным и сделать наилучшее для команды.

Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 11 матчах за красно-белых во всех турнирах.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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