Бородюк удивлен игрой «Краснодара» в первом круге сезона РПЛ

Российский тренер Александр Бородюк рассказал, что его удивила игра «Краснодара» в первом круге РПЛ сезона-2023/24.

«Они отошли от всех своих пожеланий, которые раньше озвучивались — играть в тики-таку и показывать суперфутбол. Сейчас они изменили свою концепцию. Появился баланс как в обороне, так и в атаке. Поэтому после первого круга «Краснодар» закономерно занимает первое место», — цитирует Бородюка Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками. «Быки» пропустили меньше всех в чемпионате России — 10 голов.