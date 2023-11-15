Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 ноября, 23:46

Бородюк удивлен игрой «Краснодара» в первом круге сезона РПЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Бородюк рассказал, что его удивила игра «Краснодара» в первом круге РПЛ сезона-2023/24.

«Они отошли от всех своих пожеланий, которые раньше озвучивались — играть в тики-таку и показывать суперфутбол. Сейчас они изменили свою концепцию. Появился баланс как в обороне, так и в атаке. Поэтому после первого круга «Краснодар» закономерно занимает первое место», — цитирует Бородюка Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками. «Быки» пропустили меньше всех в чемпионате России — 10 голов.

Источник: Metaratings.ru
Александр Бородюк
РПЛ
ФК Краснодар
2
Обсудить
Читайте также
Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией
Комментаторы Матч ТВ устроили скандал из-за ТЭФИ: Губерниев оскорбил Генича
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Булыкин считает «Спартак» и «Сочи» главными разочарованиями первой половины сезона РПЛ
Кормильцев считает, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в РПЛ
«Динамо» провело встречу с болельщиками
Карпин о словах Абаскаля про совмещение постов в сборной и «Ростове»: «Мне по барабану»
Карпин: «Соболеву надо прибавлять во всем»
Яновский — о РПЛ: «Уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Бышовец положительно оценил перспективы «Краснодара» на золотые медали в этом сезоне РПЛ