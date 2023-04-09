Бояринцев считает, что Бальде может заменить Промеса в «Спартаке»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

«Получилась веселая игра, команды играли в открытый футбол. Как болельщику мне понравился сам настрой футболистов и зрелищность матча. Никто не уходил в глубокую оборону, парни играли на встречных курсах. Но проблемы у двух команд в обороне очевидны», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бояринцева.

Также он оценил игру нападающего «Спартака» Кейта Бальде в этой встрече.

«Да, можно отметить игру Бальде. Конечно, он пока не придает такой изюминки в атаке как Промес, но в целом Кейта может заменить Квинси. Может ли заменить Кейта Промеса? Может, конечно. Интересный игрок. Но я надеюсь, что кто-то из российских ребят сможет взять на себя лидерские вожжи», — добавил тренер.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.