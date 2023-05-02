Бояринцев: «Некоторым болельщикам пиво помогает разогреться перед матчем»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Когда я играл, пиво пили все на стадионе. И людей было много на трибунах. Даже бочка пива была бесплатной в перерывах. Почему бы это не вернуть? Если все организовать цивилизованно, то обязательно нужно вернуть такую традицию! Некоторым болельщикам это помогает разогреться перед матчем», — приводит Sport24 слова Бояринцева.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.