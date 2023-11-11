Боярский оправдал Изидора за упущенный момент на 92-й минуте матча с «Краснодаром»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с попаданием полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового в штангу ворот «Краснодара» на 92-й минуте встречи и отскоком в нападающего Вильсона Изидора.

«Это нам с вами кажется, что Изидор выключился из эпизода. Настолько неожиданно от штанги! Нет, так быстро среагировать невозможно», — сказал Боярский «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».